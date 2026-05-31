Число пострадавших от атаки дрона в Херсонской области выросло до 11

Количество пострадавших в результате атаки беспилотника на Геническ в Херсонской области увеличилось до 11.

Источник: РБК

Количество пострадавших в результате атаки беспилотника на Геническ в Херсонской области увеличилось до 11. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо в телеграм-канале.

«Все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь», — уточнил губернатор.

Беспилотник атаковал Геническ 31 мая. В результате удара погиб один ребенок 2020 года рождения. По словам губернатора, дрон атаковал жилые многоквартирные дома на улице Братьев Коваленко.

Из-за удара власти региона отменили все праздничные мероприятия по случаю Дня защиты детей 1 июня.

