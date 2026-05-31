В Ереване прошел крупный митинг оппозиционного блока «Армения»

Блок «Армения» («Айастан») под руководством экс-президента Роберта Кочаряна провел многотысячную акцию на площади Свободы в центре Еревана. Мероприятие состоялось в рамках предвыборной агитации перед парламентскими выборами, трансляцию осуществляли местные телеканалы.

Источник: РИА "Новости"

На митинге выступили представители блока, возглавляющие предвыборный список, включая кандидата на пост премьер-министра Роберта Кочаряна. В своем выступлении он заявил, что действия властей, направленные против Евразийского экономического союза, приведут экономику Армении к тяжелым последствиям.

«Армении поставлен ультиматум: решайте, где вы. Это не пройдет бесследно для нашего народа. Если эта власть останется, то экономика Армении окажется в глубоком кризисе», — отметил Кочарян.

Политик также указал, что действующее руководство стремится превратить Армению во врага России и ведет страну по пути Украины.

«Нам нужны союзнические отношения с Россией и очень хорошие отношения и с Европейским союзом, и с США <…>. Это возможно, просто нужно перестать играть на противоречиях больших стран», — добавил он.

После завершения выступлений участники акции организовали шествие по центральным улицам Еревана.

Очередные выборы в парламент Армении назначены на 7 июня. В голосовании участвуют 18 политических сил, в том числе 16 партий и 2 блока. Среди участников — партия «Гражданский договор» во главе с премьер-министром Николом Пашиняном, блок «Армения» («Айастан») под руководством Роберта Кочаряна и блок «Сильная Армения», который возглавляет Нарек Карапетян. В состав блока «Сильная Армения», учрежденного бизнесменом Самвелом Карапетяном, вошли партии «Сильная Армения», «Новая эра» и «Объединенные армяне». Согласно окончательным данным, правом голоса на предстоящих выборах обладают 2 485 232 гражданина.

Как сообщили 18 мая в Центральной избирательной комиссии Армении, за ходом голосования будут наблюдать 120 представителей СНГ. Кроме того, ранее заявлялось о работе наблюдательных миссий от БДИПЧ/ОБСЕ и ПАСЕ.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше