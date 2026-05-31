В Ереване прошел крупный митинг оппозиционного блока «Армения»

Очередные выборы в парламент Армении назначены на 7 июня. В голосовании участвуют 18 политических сил, в том числе 16 партий и 2 блока. Среди участников — партия «Гражданский договор» во главе с премьер-министром Николом Пашиняном, блок «Армения» («Айастан») под руководством Роберта Кочаряна и блок «Сильная Армения», который возглавляет Нарек Карапетян. В состав блока «Сильная Армения», учрежденного бизнесменом Самвелом Карапетяном, вошли партии «Сильная Армения», «Новая эра» и «Объединенные армяне». Согласно окончательным данным, правом голоса на предстоящих выборах обладают 2 485 232 гражданина.