Атака дронов объявлена в Волгограде в последний день весны

В вечернее время волгоградцы получили оповещения.

В Волгоградской области вечером 31 мая 2026 года ввели режим беспилотной опасности. Жителей региона предупредили об угрозе появления вражеских БПЛА.

Сигнал тревоги поступил в 21:39. Власти рекомендовали волгоградцам покинуть открытые пространства и держаться подальше от окон. Меры безопасности направлены на защиту жизни и здоровья граждан.

При обнаружении подозрительных объектов волгоградцам нужно звонить в экстренные службы по номеру 112. Этот телефон работает круглосуточно в Волгограде и области.

Ранее сообщалось об атаке украинских дронов ночью 30 мая.

