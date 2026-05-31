Атака дронов объявлена в Волгограде в последний день весны

В Волгоградской области вечером 31 мая 2026 года ввели режим беспилотной опасности. Жителей региона предупредили об угрозе появления вражеских БПЛА.
Сигнал тревоги поступил в 21:39. Власти рекомендовали волгоградцам покинуть открытые пространства и держаться подальше от окон. Меры безопасности направлены на защиту жизни и здоровья граждан.
При обнаружении подозрительных объектов волгоградцам нужно звонить в экстренные службы по номеру 112. Этот телефон работает круглосуточно в Волгограде и области.
Ранее сообщалось об атаке украинских дронов ночью 30 мая.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше