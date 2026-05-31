Вучич рассказал, почему сербы любят Трампа

Любовь сербов к Трампу Вучич объяснил несколькими причинами: им нравится консервативная позиция президента, его стремление к миру, также граждане Сербии хотели бы экономического сближения с США.

Источник: РБК

Президент США Дональд Трамп популярен у сербов, поскольку он поднимает важные вопросы и говорит о них с «консервативной точки зрения», а также отстаивает прагматичность и рациональность, «настаивая на экономике», заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью Breitbart.

По словам главы государства, сербам «всегда нравилась Америка, им нравилась та прекрасная история американской мечты, и они хотели видеть своего рода новый вид отношений между нашими двумя странами».

Среди других причин любви сербов к Трампу Вучич выделил его смелость «поднимать некоторые вопросы и говорить громко, открыто и публично» о семейных ценностях, что отличало его от политиков в Брюсселе и Вашингтоне.

Также сербский президент отметил «заботу Трампа о христианских ценностях» и его стремление к миру: «Люди видели, что президент Трамп хотел создать мир между Украиной и Россией, что он хотел видеть мир в разных частях света, это то, что люди ценили».

Наконец, по словам Вучича, сербы увидели возможность экономических связей с США, поскольку республиканец — «очень прагматичный, очень рациональный человек, который всегда настаивает на экономике, на увеличении объема, на улучшении торгового оборота».

Вучич отметил, что сербы — «большие поклонники» того, как Трамп, вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио «давят на Европу». Сербский лидер выразил надежду, что европейские лидеры откажутся от «ностальгических чувств» по дням экс-президента США Барака Обамы, который «никогда не вернется в Белый дом».

Сербский президент также напомнил, что последним президентом США, посетившим Белград с официальным визитом, был Ричард Никсон, и выразил надежду, что Трамп приедет с государственным визитом следом. По его словам, Трампа встретит самая большая толпа, которую он когда-либо видел, — более 100 тыс. человек. «Я приглашаю его», — сказал Вучич.

Несмотря на то, что Трамп не совершал визитов в Сербию, во время его второго срока президенты общались заочно. Они созванивались в ноябре 2024 года. Вучич тогда назвал разговор с республиканцем «сердечным», добавив, что Трамп много знает о Сербии. А в марте 2025 года Вучич принял в Сербии сына Трампа — Дональда Трампа-младшего. «Я подчеркнул важность экономических и политических отношений между Сербией и США, а также важность стратегического сотрудничества между двумя странами и совместных проектов в ближайшие годы», — написал тогда Вучич по итогам встречи. Ранее Трамп и Вучич встречались в Белом доме в 2020 году, во время первого срока республиканца.

Несмотря на это, в июле того же года Трамп объявил овведении 35-процентных пошлин на товары из Сербии. «У нас были годы, чтобы обсудить наши торговые отношения с Сербией, и мы пришли к выводу, что мы должны отойти от этих долгосрочных и очень стойких торговых дефицитов, порожденных тарифной и нетарифной политикой и торговыми барьерами Сербии. К сожалению, наши отношения далеки от взаимных», — говорилось в письме Трампа на имя Вучича.

Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.
