Dalsan: пираты у берегов Сомали захватили танкер

Танкер, проходивший вблизи сомалийского побережья Индийского океана, был захвачен, заявила телекомпания Dalsan.
Корабль по предварительным данным был атакован сомалийскими пиратами.
Инцидент произошел вблизи северо-восточной оконечности Сомали.
Танкер следовал из порта Бербера в порт Могадишо. Других подробностей не приводится.
Читайте материал «"Готовятся": Драгоне сказал о позиции НАТО по ситуации вокруг Ормузского пролива».
