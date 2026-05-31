В Евросоюзе устанавливают фашистский режим, который ограничивает свободу слова, заявил финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
«Сегодня в Европе устанавливается фашистский режим, где свобода слова запрещена», — написал он в соцсети Х*.
Мема задался вопросом, куда подевались свободные СМИ, которые должны сообщать об аресте кандидата в евродепутаты. Таким образом он напомнил о своей публикации в 2025 году, когда его задержали за критику в адрес главы Еврокомиссии Урсуфон дер Ляйен.
«Они все работают на режим лжи фон дер Ляйен!» — констатировал политик.
Ранее Мема заявил, что антироссийская позиция главы евродипломатии Каи Каллас на фоне ухудшающихся отношений между США и Евросоюзом выглядит глупо.
* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.