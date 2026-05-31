Гимн России впервые за пять лет прозвучал на чемпионате Европы

Гимн России впервые с 2021 года прозвучал на чемпионате Европы по художественной гимнастике. Россиянки выиграли медальный зачет турнира в Варне.

Источник: Аргументы и факты

Гимн России прозвучал на церемонии награждения чемпионата Европы по художественной гимнастике впервые с 2021 года. Историческое событие произошло после победы россиянки Софии Ильтеряковой в упражнениях с обручем на турнире в болгарской Варне.

Для российских гимнасток нынешний чемпионат Европы стал первым крупным международным стартом за последние пять лет, на котором они выступали под национальным флагом и с государственным гимном.

Возвращение стало возможным после решения Международной федерации гимнастики снять ограничения на участие российских спортсменов в международных соревнованиях.

Выступление сборной России оказалось успешным. По итогам турнира российские спортсменки заняли первое место в медальном зачете, завоевав девять наград — две золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали.

Последний раз гимн России звучал на чемпионате Европы по художественной гимнастике в 2021 году. Тогда турнир также проходил в Варне, а российская команда уверенно выиграла общий зачет, завоевав девять золотых, две серебряные и две бронзовые награды.