Гимн России впервые за пять лет прозвучал на чемпионате Европы

Гимн России прозвучал на церемонии награждения чемпионата Европы по художественной гимнастике впервые с 2021 года. Историческое событие произошло после победы россиянки Софии Ильтеряковой в упражнениях с обручем на турнире в болгарской Варне.
Для российских гимнасток нынешний чемпионат Европы стал первым крупным международным стартом за последние пять лет, на котором они выступали под национальным флагом и с государственным гимном.
Возвращение стало возможным после решения Международной федерации гимнастики снять ограничения на участие российских спортсменов в международных соревнованиях.
Выступление сборной России оказалось успешным. По итогам турнира российские спортсменки заняли первое место в медальном зачете, завоевав девять наград — две золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали.
Последний раз гимн России звучал на чемпионате Европы по художественной гимнастике в 2021 году. Тогда турнир также проходил в Варне, а российская команда уверенно выиграла общий зачет, завоевав девять золотых, две серебряные и две бронзовые награды.