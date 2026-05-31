МИД ФРГ попросил «Хезболлу» и Израиль вернуться к режиму прекращения огня

«Хезболла» является ливанским движением, но имеет тесные связи с Ираном. Движение атаковало Израиль вскоре после эскалации ближневосточного конфликта. Израиль в ответ объявил военную операцию в Ливане. Руководство «Хезболлы» поприветствовало избрание Моджтабы Хаменеи Верховным руководителем Ирана и заявило, что сохранит приверженность иранскому руководству.
9 марта ливанский президент говорил, что «Хезболла» втянула Ливан в конфликт, игнорируя волю большинства граждан.
24 марта Ливан объявил иранского посла персоной нон грата.
31 мая города в Израиле подверглись атаке со стороны «Хезболлы».
