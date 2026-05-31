В Москве был объявлен желтый уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье из-за того, что ночью ожидается туман, был объявлен желтый уровень погодной опасности, заявили в Гидрометцентре РФ.
Желтый уровень в столичном регионе будет действовать с полуночи до десяти часов утра 1 июня, сообщает ТАСС.
Тот же уровень в Москве и Московской области недавно действовал из-за ожидавшихся грозы и дождя.
Днём 1 июня в столице предположительно будет кратковременный дождь.
Читайте материал «Метеоролог рассказал, когда в Москву и область вернется тепло».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.