Госсекретарь СБ Белоруссии заявил, что Запад открыто готовится к войне

МИНСК, 31 мая. /ТАСС/. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович считает, что Запад открыто готовится к войне, хотя угрозы со стороны Минска и Москвы нет.
«Запад открыто готовится к войне. Во всех стратегических документах или документах стратегического планирования Запада закладывается начало войны на Европейском континенте на 2030 год. Они это закладывают. На это нацелены все их военные бюджеты. Это агрессивная милитаристическая политика Запада, которая направлена сегодня как раз на подрыв мира и безопасности», — привел его слова телеканал СТВ.
Как отметил Вольфович, в качестве основных врагов несколько западных стран видят Россию и Белоруссию. «Хотя прекрасно видят теми развернутыми силами и средствами разведки, которые развернуты вдоль границ, что никакой угрозы с территории Республики Беларусь, с территории западных регионов Российской Федерации по отношению к нашим западным партнерам нет и быть не может. И об этом заявляют и президент Республики Беларусь [Александр Лукашенко], и президент Российской Федерации [Владимир Путин], призывая к диалогу», — пояснил он.