Вучич заявил, что сербы любят Трампа и пригласил его посетить Белград

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Дональд Трамп популярен у сербов, поскольку поднимает важные вопросы с консервативной позиции, отстаивает прагматизм и делает акцент на экономике. Такое мнение он высказал в интервью Breitbart.
По словам Вучича, сербам всегда нравилась Америка и история «американской мечты», и они хотели бы построить новый тип отношений между двумя странами. Среди других причин симпатии к Трампу сербский лидер выделил его смелость открыто говорить о семейных ценностях, что отличает американского президента от политиков в Брюсселе и Вашингтоне.
Вучич также отметил «заботу Трампа о христианских ценностях» и его стремление к миру. Люди видели, что он хотел добиться мира между Украиной и Россией, а также в других частях света, и это вызывало уважение.
Кроме того, сербы увидели возможность для экономического сближения с Вашингтоном, поскольку Трамп — «очень прагматичный и рациональный человек, который всегда настаивает на увеличении объёмов торговли». Вучич подчеркнул, что сербы в восторге от того, как Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио «давят на Европу».
Сербский президент выразил надежду, что европейские политики откажутся от «ностальгии» по временам Барака Обамы, который уже никогда не вернётся в Белый дом. Он также напомнил, что последним американским президентом, посетившим Белград с официальным визитом, был Ричард Никсон, и выразил надежду, что Трамп станет следующим. Вучич заверил, что в случае приезда Трампа встретит самая большая толпа, которую он когда-либо видел, — более 100 тысяч человек.
«Я приглашаю его», — сообщил глава государства.
Ранее Вучич допустил возможность досрочного ухода с поста президента.