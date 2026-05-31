Вучич заявил, что сербы любят Трампа и пригласил его посетить Белград

Сербский президент выразил надежду, что европейские политики откажутся от «ностальгии» по временам Барака Обамы, который уже никогда не вернётся в Белый дом. Он также напомнил, что последним американским президентом, посетившим Белград с официальным визитом, был Ричард Никсон, и выразил надежду, что Трамп станет следующим. Вучич заверил, что в случае приезда Трампа встретит самая большая толпа, которую он когда-либо видел, — более 100 тысяч человек.