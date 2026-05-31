Президент Сирии обсудил с Трампом снятие оставшихся санкций с Дамаска

В мае 2025 года Трамп провел переговоры с аш-Шараа в Эр-Рияде, что стало первой встречей руководителей двух стран за 25 лет. Глава Белого дома объявил о том, что его страна начнет снимать санкции, которые десятилетиями вводились против Дамаска во времена правления Хафеза Асада и его сына Башара Асада. За день до встречи с аш-Шараа Трамп, находившийся в турне по Ближнему Востоку, сообщил о решении приступить к отмене американских ограничительных мер в отношении Сирии.