Президент Сирии обсудил с Трампом снятие оставшихся санкций с Дамаска

ТУНИС, 31 мая. /ТАСС/. Президент Сирии Ахмед аш-Шараа провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого стороны обсудили двусторонние отношения, снятие оставшихся санкций с Дамаска и перспективы экономического восстановления арабской республики. Об этом сообщила канцелярия сирийского лидера.
Согласно тексту, аш-Шараа подчеркнул важность продолжения «международной поддержки Сирии на этапе восстановления страны» и отметил, что «снятие оставшихся санкций является необходимым условием для оживления экономики и улучшения уровня жизни населения». Сирийский президент также высказался за стимулирование инвестиций и создание благоприятных условий для возвращения экономических и инфраструктурных проектов в ключевые отрасли экономики.
В ходе беседы стороны затронули вопросы региональной безопасности на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке. Аш-Шараа заявил о необходимости отдавать приоритет дипломатическим методам урегулирования и диалогу для предотвращения дальнейшей эскалации. Как отмечается в заявлении канцелярии, Трамп выразил заинтересованность в развитии ситуации в Сирии и регионе, подчеркнув важность сохранения стабильности, поддержки восстановления страны и процесса послевоенной реконструкции.
В мае 2025 года Трамп провел переговоры с аш-Шараа в Эр-Рияде, что стало первой встречей руководителей двух стран за 25 лет. Глава Белого дома объявил о том, что его страна начнет снимать санкции, которые десятилетиями вводились против Дамаска во времена правления Хафеза Асада и его сына Башара Асада. За день до встречи с аш-Шараа Трамп, находившийся в турне по Ближнему Востоку, сообщил о решении приступить к отмене американских ограничительных мер в отношении Сирии.