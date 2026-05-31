В Иране прокомментировали сообщения об «отставке Пезешкиана»

Руководитель информационного совета правительства Ирана Эльяс Хазрати заявил, что утверждения ряда СМИ о готовящейся отставке президента страны Масуда Пезешкиана являются «слухами, не имеющими отношения к реальности».
Такие же слухи в прошлом уже распространялись и не раз опровергались, сказал Хазрати.
Оппозиционные СМИ утверждали, что Пезешкиан попросил Можтабу Хаменеи об отставке из-за фактического управления страной командованием КСИР.
Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном с ливанским движением «Хезболла» продолжалась с 28 февраля. Вскоре Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер страны в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, говорил, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления.
Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока, в числе которых Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Также они отрицали, что атакам подвергалась Турция. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия. В частности, ОАЭ закрыли посольство в стране и отозвали посла, а Саудовская Аравия угрожала Ирану ответными ударами.
7 апреля было достигнуто перемирие, которое впоследствии продлевалось.