Медведев: Свыше 10 млн россиян поучаствовали в предварительном голосовании ЕР

Более 10 млн россиян приняли участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия», сообщил ее председатель, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В телеграм-канале было опубликовано заявление Медведева, в котором он выразил благодарность избирателям за активное участие в предварительном голосовании. По его словам, люди голосовали во всех регионах России.
Также Медведев подчеркнул значимость гражданской позиции, проявленной даже на предварительном этапе выборов.
Предварительное голосование «Единой России» проводилось для определения кандидатов, которые будут представлять партию на сентябрьских выборах. Оно проходило в онлайн-формате с 25 по 31 мая.
