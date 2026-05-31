NYT: число погибших от ударов США по якобы катерам наркоторговцев превысило 200

НЬЮ-ЙОРК, 31 мая. /ТАСС/. Свыше 200 человек погибли в результате ударов США по якобы судам наркокартелей в Южной Америке, пишет газета The New York Times.
По ее сведениям, с начала американских атак осенью 2025 года ВС США нанесли более 60 ударов по катерам, предположительно, использовавшимся наркоторговцами. Жертвами атак стали по меньшей мере 202 человека.
В последний раз Южное командование Вооруженных сил США сообщало о подобном ударе 30 мая. В результате атаки американских военных погибли три человека.
Шеф Пентагона Пит Хегсет объявил о начале операции «Южное копье» (Southern spear) по борьбе с наркокартелями в ноябре прошлого года.