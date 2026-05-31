МИД Ирана призвал не верить слухам насчет переговоров с США

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи призвал не доверять публикациям в СМИ о переговорах с США до обнародования официальных итогов властями.

Источник: РИА "Новости"

«Переговоры и обмен сообщениями продолжаются, и до тех пор, пока не будет достигнут конкретный результат, делать какие-либо выводы преждевременно. Все, что говорится сейчас, носит лишь предположительный характер, и не стоит придавать этому особого значения, пока информация не получит официального и окончательного подтверждения», — заявил он в эфире иранской государственной телерадиокомпании.

Как сообщал 29 мая представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, республика продолжает обмениваться посланиями с США, однако об утверждении итогового соглашения речь пока не идет.

Ранее, в воскресенье, газета The New York Times информировала, что президент США Дональд Трамп выдвинул более жесткие условия для договоренности с Ираном. По данным издания, обновленные требования были направлены иранской стороне.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
