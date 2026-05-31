Медведева поставила уже пять программ другим фигуристам

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, что ставит программы для более юных коллег.

«Я встала на новые “рельсы”, я ставлю программы, уже поставлены пять программ. Очень волнительно, когда ты впервые выходишь на лёд, и перед тобой стоит ребёнок 14−15 лет.

Самый страшный момент, это когда ты запускаешь музыку, и спортсмен начинает катать программу«, — сказала она на “Дне московского спорта”.

Напомним, что Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр. Она дважды выигрывала чемпионаты мира, Европы и России, а также является двукратной победительницей финала Гран-при.

Ранее сообщалось, что Медведева поставила короткую программу 15-летней Алисе Мильто.