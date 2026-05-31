Украинский конфликт уже обошёлся немецким налогоплательщикам более чем в €100 млрд, заявила лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт.
«Война на Украине уже обошлась немецким налогоплательщикам в более чем €100 млрд. Только в этом году в Киев будет направлено ещё €11 млрд на военную помощь», — написала она в соцсети Х.
Ранее Вагенкнехт призвала Фридриха Мерца уйти с должности канцлера Германии.
По данным опроса института INSA для Bild, уровень недовольства канцлером Германии достиг 62%.