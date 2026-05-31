Глава МИД Молдавии заявил, что поддерживает объединение страны с Румынией

Михай Попшой готов проголосовать за это в случае проведения референдума.

КИШИНЕВ, 31 мая. /ТАСС/. Глава МИД Молдавии вице-премьер Михай Попшой заявил, что как гражданин Румынии является сторонником объединения с этой страной и готов проголосовать за это в случае проведения референдума.

«Вопрос вхождения Молдавии в состав Румынии не должен быть табуированным. У нас существовало и существует унионистское течение. Несомненно, эта дискуссия является частью политического процесса в стране. Будучи гражданином Румынии, я не могу голосовать против объединения», — сказал Попшой в эфире радиостанции «Голос Бессарабии».

Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью французской газете Le Monde заявила, что вхождение ее страны в состав Румынии позволит Кишиневу быстрее оказаться в Евросоюзе. Она также подчеркнула, что имеет гражданство Румынии и является сторонником объединения, отметив при этом, что «такое решение должно быть принято большинством граждан».

Посол России в Бухаресте Владимир Липаев в интервью ТАСС заявил, что идея объединения Молдавии с Румынией не находит поддержки у большинства населения бывшей союзной республики вопреки попыткам нынешних молдавских властей навязать такой «аншлюс».

После распада СССР Молдавия провозгласила независимость, однако политики соседней Румынии считают ее территорию частью своей страны и продвигают идею объединения. Бухарест поддерживает политические партии, которые агитируют за политику объединения с Кишиневом с молчаливого согласия молдавского правительства.

Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше