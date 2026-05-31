В Иране опровергли сообщения об отставке Пезешкиана

Глава информационного совета правительства Ирана Эльяс Хазрати опроверг появившиеся в СМИ сообщения о возможной отставке президента Масуда Пезешкиана. Он заявил, что подобные утверждения не соответствуют действительности.
Ранее ряд зарубежных изданий, критически настроенных к иранским властям, распространили информацию о том, что президент якобы направил верховному лидеру страны письмо с просьбой об уходе с поста. В публикациях также утверждалось, что причиной могло стать усиление влияния военных структур на управление государством.
Хазрати подчеркнул, что подобные слухи возникают не впервые и уже неоднократно опровергались. По его словам, распространяемая информация не имеет под собой реальных оснований и является недостоверной.
Ранее власти Ирана официально подтвердили, что в стране в ближайшее время будет полностью восстановлен доступ к интернету.