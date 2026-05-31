Президент Мексики объяснила давление со стороны Вашингтона выборами в США

МЕХИКО, 31 мая. /ТАСС/. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум связала запрос США на экстрадицию 10 мексиканских граждан, включая губернатора штата Синалоа, и выдвинутые против них обвинения с предстоящими американскими выборами 2026 года. Об этом она заявила во время выступления на площади Республики в Мехико, приуроченного ко второй годовщине ее победы на выборах.
«Возникает законный вопрос: действительно ли это искренний, подлинный интерес [правительства США] помочь Мексике? Действительно ли это законный интерес для борьбы с организованной преступностью? Или, возможно, мы видим, как американский ультраправый сектор использует нашу страну, чтобы позиционировать себя на пути к своим выборам 2026 года?» — заявила глава государства.
Шейнбаум подчеркнула, что Министерство юстиции США в срочном порядке запросило экстрадицию ряда мексиканских политиков по обвинению в связях с наркокартелями без публичного предоставления доказательств их вины. По ее словам, событие такого масштаба является абсолютно беспрецедентным в истории двусторонних отношений, а попытки из-за рубежа указывать на виновных представляют собой недопустимое вмешательство в дела страны.
Отношения между Мехико и Вашингтоном обострились после инцидента 19 апреля, когда стало известно о гибели двух американских агентов без официальной аккредитации и двух руководителей прокуратуры штата Чиуауа в ходе операции в нарколаборатории. Генеральная прокуратура Мексики начала расследование по факту нарушения законов страны иностранными представителями.
Вскоре после этого США направили срочный запрос на задержание и экстрадицию ряда политиков. В их число вошел губернатор штата Синалоа Рубен Роча Мойя, в адрес которого американская сторона выдвинула обвинения в связях с организованной преступностью и наркокартелями.
Промежуточные выборы в США состоятся 3 ноября. На них будет переизбираться треть Сената и вся Палата представителей Конгресса. Обе палаты находятся в настоящее время под контролем республиканцев.