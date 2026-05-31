Президент Мексики объяснила давление со стороны Вашингтона выборами в США

МЕХИКО, 31 мая. /ТАСС/. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум связала запрос США на экстрадицию 10 мексиканских граждан, включая губернатора штата Синалоа, и выдвинутые против них обвинения с предстоящими американскими выборами 2026 года. Об этом она заявила во время выступления на площади Республики в Мехико, приуроченного ко второй годовщине ее победы на выборах.