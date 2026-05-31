КНР назвала вмешательством во внутренние дела визит спикера Сената Чехии на Тайвань

Как указано в заявлении на сайте диппредставительства, Выстрчил «проигнорировал позицию чешского правительства», а также преобладающий в общественном мнении Чехии подход к отношениям с КНР и «по причине личной заинтересованности настоял на том, чтобы вновь посетить тайваньский регион Китая». «Таким образом он совершил серьезное вмешательство во внутренние дела Китая, серьезно нарушил государственный суверенитет и территориальную целостность Китая, серьезно нарушил основные нормы международных отношений и политическое обязательство Чехии относительно соблюдения принципа одного Китая. Китайская сторона решительно это осуждает и одновременно решительно протестует», — отмечено в заявлении.