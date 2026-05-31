КНР назвала вмешательством во внутренние дела визит спикера Сената Чехии на Тайвань

ПРАГА, 31 мая. /ТАСС/. Посольство КНР в Чехии назвало визит спикера Сената (верхней палаты) чешского парламента Милоша Выстрчила на Тайвань «серьезным вмешательством во внутренние дела Китая».
Как указано в заявлении на сайте диппредставительства, Выстрчил «проигнорировал позицию чешского правительства», а также преобладающий в общественном мнении Чехии подход к отношениям с КНР и «по причине личной заинтересованности настоял на том, чтобы вновь посетить тайваньский регион Китая». «Таким образом он совершил серьезное вмешательство во внутренние дела Китая, серьезно нарушил государственный суверенитет и территориальную целостность Китая, серьезно нарушил основные нормы международных отношений и политическое обязательство Чехии относительно соблюдения принципа одного Китая. Китайская сторона решительно это осуждает и одновременно решительно протестует», — отмечено в заявлении.
Согласно данным агентства? TK, Выстрчила сопровождают несколько десятков предпринимателей, представителей университетов и деятелей культуры. Спикер Сената встретится с руководителями Тайваня и откроет чешский павильон на международной стартап-выставке Innovex. Рабочей программой запланированы переговоры с представителями экономической, университетской и научно-исследовательской сфер острова. Его визит продлится с 1 по 4 июня.
Правительство Чехии отказалось предоставить самолет Выстрчилу для визита на Тайвань. Он вылетел туда прямым коммерческим рейсом из Праги. Его проживание частично оплачивает тайваньская сторона. Ранее чешские СМИ сообщили, что поездка спикера Сената обойдется примерно в 600 тыс. крон (около $28,5 тыс.). Чешские власти подчеркивают, что республика придерживается политики «одного Китая» и сотрудничает с Тайванем прагматично в сферах бизнеса, исследований, культуры и науки. Поездка Выстрчила на остров является его личной инициативой, не получившей поддержку правительства.
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда переправились остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887−1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР.