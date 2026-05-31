«Другого газа не будет»: Россия предупредила Армению о сложностях в энергетической сфере

Альтернативы российскому газу для Армении не существует, а переход на рыночные условия поставок может серьезно осложнить ситуацию в стране. Об этом заявил вице-премьер России Алексей Оверчук.
«Мы очень хорошо знаем ситуацию на рынке газа. Там другого газа, кроме российского, никогда не будет. Весь вопрос только в том, откуда Армения будет получать российский газ», — сказал он для ИС «Вести».
Оверчук отметил, что Армения может столкнуться с серьезными трудностями в энергетической сфере. По его словам, российская сторона не заинтересована в таком развитии событий.
Ранее KP.RU сообщал, что газовый вопрос является наиболее чувствительным для Армении в контексте нынешнего курса страны. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников уточнил, что выбранный Ереваном путь в конечном счете может сделать невозможным его дальнейшее пребывание в ЕАЭС.