Михайлов: Тардиф недостоин включения в Зал славы IIHF

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов отреагировал на то, что главу Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа включили в Зал славы организации.
«Из‑за того, что Тардиф допустил отстранение нашей и белорусской сборных от международных соревнований, считаю, что он этого недостоин. Кто вообще голосовал за его включение в Зале славы?» — цитирует Михайлова «Матч ТВ».
Напомним, что функционер руководит организацией с 2021 года. Сегодня его включили был включён в Зал славы Международной федерации хоккея.
Ранее сообщалось, что Канада сенсационно проиграла Норвегии в матче за бронзу на ЧМ-2026 по хоккею.