Безпалько оценил заявления Украины о скорых переговорах

Зеленский сообщил о подготовке Киева к важным переговорам. В свою очередь экс‑президент Украины Пётр Порошенко* заявил, что в мае страна как никогда близка к миру.
Комментируя эти сообщения в эксклюзивном интервью aif.ru, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько назвал условия, при которых могут быть возобновлены переговоры с РФ по Украине.
«Вот сейчас в СМИ появилась информация о том, что Зеленский заговорил о подготовке к важным переговорам. Возможно, сейчас Украина будет способна сформулировать какие‑то приемлемые для России предложения, на основании которых действительно может быть заключено мирное соглашение, потому что-то, что требовали до сих пор, — это было ультимативное требование, которое предполагало, скажем так, сдачу России. Сейчас, возможно, американцы интенсивно подталкивают, может быть, через европейцев. Проблема в том, что все эти движения — они не публичные, они находятся под ковром. Мы их не видим. Естественно, что могут последовать и прямо противоположные движения, в рамках которых через какое‑то время Зеленский сделает другие заявления», — сказал он.
Собеседник издания отметил, что в сложившейся ситуации говорить о возобновлении переговоров преждевременно.
«Если переговоры возобновятся, то не скоро, потому что только что нанесли удар по Старобельску, где погибли дети, нанесли удар по школе в Запорожье — к счастью, там никто не погиб. Атаковали Запорожскую АЭС, удар чуть ли не по реактору. С переговорами это никак не коррелирует. По крайней мере, должны быть сделаны какие‑то другие заявления, например, предложение о прекращении огня. Пока ничего нет вообще, никакой информации на этот счёт, по крайней мере, в публичном поле», — добавил Безпалько.
* Внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.