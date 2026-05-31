Глава МИД Молдавии выступил за объединение с Румынией

«Вопрос вхождения Молдавии в состав Румынии не должен быть табуированным. У нас существовало и существует унионистское течение. Несомненно, эта дискуссия является частью политического процесса в стране. Будучи гражданином Румынии, я не могу голосовать против объединения», — сказал Попшой в эфире радиостанции «Голос Бессарабии».
Как ранее сообщал Интерфакс, президент Молдавии Майя Санду в интервью французской газете Le Monde заявила, что вхождение республики в состав Румынии позволит Кишиневу быстрее оказаться в Евросоюзе. Она также отметила, что имеет румынское гражданство и является сторонницей объединения, подчеркнув при этом, что «такое решение должно быть принято большинством граждан».