Дегтярёв поздравил гимнасток с успешным выступлением на чемпионате Европы

Министр спорта России Михаил Дегтярёв поздравил российских гимнасток с выступлением на чемпионате Европы в Болгарии.
"Эти результаты подтверждают высокий уровень российской школы художественной гимнастики, её традиции и качество подготовки.
Желаю нашей сборной новых успешных выступлений и дальнейших побед на международной арене", — написал Дегтярёв в Telegram-канале.
Он также отдельно выделил Софию Ильтерякову, благодаря которой на турнире прозвучал российский гимн.
Напомним, что сборная России по художественной гимнастике расположилась на четвёртой строчке в общем зачёте, но опередила остальные страны по общему количеству наград.
