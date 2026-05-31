Президент Мексики прокомментировала давление со стороны США

Мексиканский президент Клаудия Шейнбаум предположила, что давление со стороны властей США, которому подвергается руководимое ей государство, связано со скорыми промежуточными выборами в Соединенных штатах.
Американские власти потребовали от Мексики экстрадиции 10 мексиканских граждан, включая губернатора штата Синалоа, и выдвинутые против них обвинения в связях с наркокартелями.
Шейнбаум сказала, что какие-либо доказательства вины мескиканских граждан публично предоставлены не были.
В ноябре в США пройдут промежуточные выборы в конгресс, от которых зависит, Республиканская или Демократическая партия будет контролировать палату представителей.
