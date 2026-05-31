Общество в Румынии задаёт многочисленные вопросы по ситуации с БПЛА в Галаце, заявил румынский публицист Ион Кристою.
По его словам, многие жители страны ставят под сомнение официальные версии об инциденте с дроном.
«Предполагается, что (инцидент. — RT) был организован вместе с украинцами, чтобы… дать им деньги на беспилотники, что это был обман, чтобы соглашение SAFE (контракты по европейской программе вооружений. — RT) было подписано в одночасье», — цитирует его портал Gandul.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила RT, что обвинения Румынии в адрес России по поводу падения беспилотников в Европе бездоказательны.
По её словам, шумиха вокруг инцидента с БПЛА в Румынии нужна Западу для обоснования закрытия генконсульства России в Констанце.
В посольстве России в Румынии назвали инцидент провокацией Киева.