В Ставропольском крае на праймериз ЕР проголосовали около 224 тыс. человек

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Порядка 224 тыс. жителей Ставропольского края приняли участие в предварительном голосовании «Единой России». Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в ходе церемонии завершения процедуры предварительного голосования.
«Люди, на самом деле, очень активное участие приняли — 224 тыс. человек проголосовало, люди проявили активность», — сказал он.
Владимиров подчеркнул, что активное участие в праймериз приняли и участники СВО. «Все прошло очень динамично. Спасибо за решение продлить сроки приема документов — эта неделя нам дала еще порядка 12 кандидатов. Ждем с нетерпением итогов голосования», — добавил губернатор.
Предварительное голосование проходило с 25 по 31 мая.