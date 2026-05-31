В американском Ньюарке был объявлен комендантский час из-за протестов жителей

Мэр американского города Ньюарк, расположенного в штате Нью-Джерс, заявил, что в радиусе полумили, или примерно километра, от центра содержания нелегальных мигрантов Дэлани Холл будет действовать комендантский час.
Комендантский час, как заявил мэр Рас Барака, будет продолжаться с 21.00 до 6.00.
Решение было принято в связи с акциями протестов, продолжающимися несколько дней.
Мэр сказал, что комендантский час будет действовать «до особого распоряжения».
