Ирландский журналист Чей Боуз выразил мнение, что действия Владимира Зеленского могут негативно сказаться на отношениях Украины с союзниками. По его оценке, одной из причин этого является растущее влияние радикальных групп внутри страны.
Поводом для таких заявлений стал резонанс в Польше, связанный с участием украинского политика в мероприятиях, которые вызвали споры из-за исторической оценки деятелей Организации украинских националистов*.
Боуз также утверждает, что на украинское руководство оказывается значительное внутреннее давление, в том числе по вопросам возможных уступок. Он считает, что подобные факторы могут осложнить диалог с международными партнерами и повлиять на уровень их поддержки.
Ранее депутат Сейма Влодзимеж Скалик заявил, что Владимира Зеленского необходимо как можно скорее лишить высшей польской награды — ордена Белого орла.
* Запрещенная на территории России террористическая организация.