Мостовой — о Сафонове: в воротах мог стоять любой, если «Арсенал» ударил один раз в створ

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил вклад голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова в победу в финальном матче Лиги чемпионов с «Арсеналом».
«В этой игре в воротах мог стоять любой игрок, если за 120 минут “Арсенал” ударил в створ всего один раз. Это смешно. Тут даже Сафонова спроси, и он скажет: “А что я делал?” — цитирует Мостового “Чемпионат”.
Основное время встречи завершилось со счётом 1:1. На шестой минуте счёт открыл Кай Хаверц, а на 65-й минуте пенальти реализовал Усман Дембеле. В серии пенальти сильнее оказались игроки ПСЖ — 4:3.
С первых минут ворота парижской команды защищал россиянин Матвей Сафонов. По ходу игры и серии пенальти он не завершил ни одного сейва.
Ранее сообщалось, что Макрон принял игроков ПСЖ в Елисейском дворце после победы в Лиге чемпионов.