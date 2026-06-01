Вучич рассказал, почему сербы любят Трампа

Президент Сербии Александр Вучич в интервью Breitbart заявил, что президент США Дональд Трамп пользуется популярностью у сербов. По словам Вучича, это связано с тем, что Трамп поднимает важные вопросы и обсуждает их с «консервативной точки зрения», а также отстаивает прагматичность и рациональность, «настаивая на экономике».

Источник: AP 2024

Как отметил глава государства, сербам «всегда нравилась Америка, им нравилась та прекрасная история американской мечты, и они хотели видеть своего рода новый вид отношений между нашими двумя странами». Среди причин симпатии к Трампу Вучич назвал его смелость «поднимать некоторые вопросы и говорить громко, открыто и публично» о семейных ценностях, что отличало его от политиков в Брюсселе и Вашингтоне.

Сербский президент также указал на «заботу Трампа о христианских ценностях» и его стремление к миру. «Люди видели, что президент Трамп хотел создать мир между Украиной и Россией, что он хотел видеть мир в разных частях света, это то, что люди ценили», — сказал Вучич.

Кроме того, по его словам, сербы увидели возможность экономических связей с США, поскольку республиканец — «очень прагматичный, очень рациональный человек, который всегда настаивает на экономике, на увеличении объема, на улучшении торгового оборота».

Вучич отметил, что сербы — «большие поклонники» того, как Трамп, вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио «давят на Европу». Сербский лидер выразил надежду, что европейские лидеры откажутся от «ностальгических чувств» по дням экс-президента США Барака Обамы, который «никогда не вернется в Белый дом».

Вучич также напомнил, что последним президентом США, посетившим Белград с официальным визитом, был Ричард Никсон. Он выразил надежду, что Трамп приедет с государственным визитом следом. По его словам, Трампа встретит самая большая толпа, которую он когда-либо видел, — более 100 тыс. человек. «Я приглашаю его», — сказал Вучич.

