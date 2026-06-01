Развитие отношений РФ и КНР во всех сферах обсудят на конференции в Москве

Организаторами представительного форума выступили Российский совет по международным делам и Китайская академия общественных наук.

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Участники международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху» рассмотрят развитие двусторонних отношений во всех сферах. Организаторами представительного форума выступили Российский совет по международным делам (РСМД) и Китайская академия общественных наук (КАОН). Мероприятие соберет государственных деятелей и ведущих экспертов.

Проведение форума закреплено в меморандуме о сотрудничестве между РСМД и КАОН, подписанном 25 июня 2016 года в ходе официального визита президента России Владимира Путина в КНР. Конференции ежегодно проходят в Москве и Пекине.

Как отмечают организаторы, нынешний год богат на значимые даты для российско-китайских отношений: 30 лет с момента установления стратегического партнерства, а также 25 лет со дня подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Повестка дня.

Участники сессий уделят внимание развитию межгосударственного диалога на высшем уровне, в том числе реализации договоренностей лидеров. Кроме того, в повестке ситуация в регионе и на мировой арене, противодействие общим вызовам и угрозам, укрепление глобальной безопасности, взаимодействие в ООН.

Конференция направлена на содействие всем аспектам российско-китайской повестки дня: «от координации усилий по продвижению более справедливого миропорядка до непрерывного углубления бизнес-диалога». Представители экспертных кругов рассмотрят и взаимодействие в области высшего образования и фундаментальной науки.

Спецсессии конференции будут посвящены отдельным аспектам практического взаимодействия, включая сельское хозяйство, финансово-банковскую сферу и межрегиональное сотрудничество.

ТАСС — генеральный информационный партнер форума.

ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше