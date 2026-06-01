Guardian: испытания вакцины против рака показали беспрецедентные результаты

Экспериментальный препарат Амивантамаб привёл к полному исчезновению опухолей у некоторых пациентов.
Об этом сообщила газета The Guardian.
Международные испытания проходили в 11 странах. Инъекции получали пациенты с рецидивами или неэффективностью других видов терапии.
Препарат вводился под кожу раз в три недели 102 пациентам с раком органов головы и шеи. У 43 из них опухоли уменьшились либо исчезли. У 28 наблюдалось значительное сокращение, у 15 — полное устранение новообразований.
Аналогичные результаты зафиксированы и у больных раком лёгких. Амивантамаб воздействует на опухоль тремя способами: блокирует рецептор эпидермального фактора роста, сигнальный путь MET и активирует иммунную систему для атаки на раковые клетки.
«Это беспрецедентно хорошие результаты у пациентов, заболевание которых стало устойчивым как к химиотерапии, так и к иммунотерапии», — привели в издании слова профессора лондонского Института исследований рака Кевина Хэррингтона.
Пациенты жили в среднем 12,5 месяца после начала лечения, несмотря на крайне неблагоприятный прогноз.
