Продвижение ВС РФ, новые дроны и успехи российских бойцов: итоги недели в зоне СВО

За неделю российская армия освободила и взяла под контроль 10 населённых пунктов на территории Харьковской, Сумской, Запорожской и Днепропетровской областей. Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал группировки войск «Восток» и «Запад». По случаю Дня военного автомобилиста МО РФ отметило заслуги бойцов-водителей. С праздником военнослужащих поздравил и Андрей Белоусов. Кроме того, была отмечена работа военных сапёров. Специалисты разминируют территории, применяя не только современные роботизированные комплексы, но и четвероногих помощников.