Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вступает в силу запрет на вывоз из России отходов и лома драгметаллов

С 1 июня вступает в силу запрет на вывоз из России отходов и лома драгметаллов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Временный запрет на вывоз из России отходов и лома драгоценных металлов был продлен на полгода, вступает в силу с 1 июня.

Ограничения продлятся до 30 ноября 2026 года включительно. Запрет был введен с 2022 года и ранее действовал до 31 мая текущего года.

Ограничения распространяются в том числе на отходы и лом металлов, плакированных драгоценными металлами, а также на лом электротехнических и электронных изделий, используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов.

При этом под запрет, как и прежде, не попадают катодная сурьма в слитках, а также пробы, отобранные от партий лома и отходов драгметаллов, вывозимых аффинажными организациями. Масса одной пробы должна составлять не более 500 граммов в одной товарной партии независимо от количества таких партий по внешнеторговому контракту.

Такие меры позволяют увеличить загрузку производственных мощностей российских аффинажных предприятий, отмечали ранее в кабмине.