Более 15,8 тысячи сайтов с запрещёнными БАД заблокированы в России

Свыше 15,8 тысячи интернет-площадок, предлагавших к продаже запрещённые в России биологически активные добавки (БАД), было заблокировано.
Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Как заявили в ведомстве, специалисты продолжают мониторить сеть и пресекать распространение информации о розничной реализации запрещённых веществ.
По данным Роспотребнадзора, в поле зрения попали интернет-страницы, где предлагалась продукция с превышением установленных уровней нормируемых веществ, а также опасная для здоровья продукция.
Ежедневно сотрудники ведомства просматривают объявления, карточки товаров и страницы интернет-магазинов на предмет сведений о продаже таких БАД.
Работа по выявлению и блокировке данных ресурсов продолжается.
Ранее сообщалось, что более 13,6 тыс. интернет-ресурсов с запрещёнными к продаже биологически активными добавками заблокировано в России.