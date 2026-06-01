Штурмовики под командованием лейтенанта Алексашкина захватили опорный пункт ВСУ

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Российские штурмовики под командованием старшего лейтенанта Сергея Алексашкина захватили украинский опорный пункт, уничтожили до 10 солдат противника и отбили 4 контратаки, сообщили в Минобороны РФ.
"Командир штурмовой роты гвардии старший лейтенант Сергей Алексашкин выполнял боевую задачу по освобождению рубежей, занятых противником. Организовав разведку вражеского оборонительного района, офицер грамотно и профессионально спланировал штурм укрепленных позиций боевиков.
Умело используя результаты огневого поражения артиллерией и БПЛА, штурмовые группы под командованием Алексашкина огнем из стрелкового оружия с ложных позиций в сочетании с отвлекающим маневром выбили бойцов ВСУ с удерживаемых позиций", — сказано в сообщении.
Опорный пункт противника был захвачен, подавлено 4 огневые точки, уничтожено до 10 солдат ВСУ, отражены 4 контратаки противника.
Также в министерстве рассказали про старшего лейтенанта Евгения Раковского, который выполнял задачу по уничтожению наземной техники противника с помощью дронов. Расчет под командованием офицера проводил воздушную разведку местности. Было обнаружено скопление военной техники противника. Раковский отдал приказ направить ударные дроны в сторону противника. В результате удалось поразить 8 блиндажей, 2 склада с имуществом и боеприпасами, 3 легкобронированных автомобиля, более 10 солдат ВСУ, а также уничтожить 3 беспилотника, пытающихся контратаковать позиции расчета.