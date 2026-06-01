В ВС РФ начался летний период обучения

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Летний период обучения начался в Вооруженных силах РФ 1 июня, сообщили в Минобороны РФ.
«1 июня в Вооруженных силах Российской Федерации начался летний период обучения 2026 учебного года. В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Российской Федерации личный состав соединений и воинских частей видов и родов войск приступил к теоретическим и практическим занятиям в учебных классах, в том числе лабораториях войск беспилотных систем, на современных тренажерах и полигонах», — сказано в сообщении.
В летнем периоде обучения спланировано совершенствование одиночной подготовки военнослужащих, в ходе которой личный состав повысит практические навыки и умения по огневой, тактической, инженерной, медицинской подготовке, ведению боя в населенном пункте и в лесополосе, борьбе с дронами противника и специальной подготовке, в соответствии с военно-учетными специальностями. Совершенствование профессионального мастерства военнослужащие продолжат в ходе боевого слаживания в составе отделений, взводов, рот, батальонов и проведения учений различного уровня, в том числе командно-штабных и межвидовых.
Главным мероприятием боевой подготовки в 2026 году станет стратегическое командно-штабное учение «Центр-2026», в котором примут участие более 10 воинских формирований оборонных ведомств иностранных государств.
Задачи военных округов.
В Ленинградском военном округе основной задачей на летний период обучения станет повышение боевой готовности войск, повышение боевой выучки по борьбе с воздушными целями, слаженности подразделений и совершенствование системы обучения и подготовки личного состава, проходящего военную службу по призыву и контракту.
Военнослужащим Восточного военного округа предстоит принять участие в лагерных сборах и полевых выходах, тактических учениях различного уровня, в практических занятиях по огневой подготовке с выполнением боевых стрельб из штатного вооружения боевых машин, по вождению военной и специальной техники.
В Московском военном округе для эффективной подготовки военнослужащих было разработано и поставлено несколько десятков тренажеров для различных подразделений, например, по стрельбе из ПТРК с лазером, управления различными видами БПЛА, вождению боевой техники, стрельбы по воздушным целям и другие.
В рамках стартовавшего летнего периода обучения на общевойсковом полигоне Южного военного округа, дислоцированном в Краснодарском крае, проходят специальные сборы с гражданами, заключившими контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве. Личный состав формируется в мобильные огневые группы, предназначенные для отражения атак беспилотных летательных аппаратов противника.