Основной период сдачи ЕГЭ-2026 стартовал 1 июня

Основной период ЕГЭ-2026 начался 1 июня с экзаменов по химии, литературе и истории, на них зарегистрировалось около 232 тыс. человек.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Рособрнадзор.
Экзамены проходят во всех регионах России и в образовательных организациях за рубежом. Для их проведения задействовано около 3,5 тыс. экзаменационных пунктов и более 110 тыс. сотрудников. Мониторинг хода испытаний ведут около 9 тыс. общественных наблюдателей.
Установленный минимальный балл по истории и литературе составляет 32, по химии — 36.
Ранее врач-психотерапевт Павел Буков рассказал, что кошмары о ЕГЭ, об экзаменах или о защите диплома могут быть связаны с сильными переживаниями, которые психика не смогла полностью переработать в прошлом.