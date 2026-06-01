В Колумбии сообщили, что выборы президента прошли мирно

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 июня. /ТАСС/. Голосование на выборах президента Колумбии прошло в мирной обстановке. Об этом сообщил глава Национального реестра актов гражданского состояния Эрнан Пенагос.
«Сегодня миллионы колумбийцев проголосовали в мирной атмосфере», — сказал он на церемонии закрытия избирательных участков.
Ранее Пенагос заявлял, что результаты предварительного подсчета голосов, на основании которых можно будет говорить об однозначной тенденции, вероятно, появятся к 18:30 по местному времени (02:30 мск 1 июня).
На высший государственный пост претендуют 11 политиков. Лидерами гонки, согласно последним опросам, являются кандидат от правящей левой партии «Исторический пакт» Иван Сепеда, крайне правый бизнесмен Абелардо де ла Эсприэлья и представительница правоцентристской партии «Демократический центр» Палома Валенсия. Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать абсолютное большинство голосов избирателей — 50% плюс один голос. В противном случае 21 июня состоится второй тур.
Действующий президент Колумбии Густаво Петро, вступивший в должность 7 августа 2022 года, не может баллотироваться на второй срок, так как конституция страны запрещает переизбрание главы государства.