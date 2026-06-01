Опыт работы с Россией на МКС полезен для лунной миссии США, заявили в НАСА

ВАШИНГТОН, 1 июн — РИА Новости. Опыт совместной работы с Россией на Международной космической станции (МКС) полезен для лунной миссии США, заявил в интервью РИА Новости глава программы создания лунной базы НАСА Карлос Гарсиа-Галан.
«Конечно же, есть вещи, которые мы переняли в ходе совместной работы на Международной космической станции, а также наработки, которыми они (Россия — ред.) занимаются сейчас, которые будут полезны для деятельности на поверхности (Луны — ред.)», — рассказал Гарсиа-Галан.
В марте американское космическое агентство объявило, что будет работать над поэтапным созданием постоянной базы на Луне. НАСА планирует построить базу в три этапа. Сперва на спутник Земли должны доставить транспорт, создать базовую энергетическую, научную и коммуникационную инфраструктуру. Вторым этапом планируется создать подобие земной обитаемой инфраструктуры и логистики с разработками иностранных космических агентств. Заключительным этапом, как ожидается, станет обеспечение возможности длительного пребывания человека на Луне.