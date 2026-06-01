Семейную выплату с 1 июня начнут принимать в Соцфонде

Работающие родители с двумя и более детьми, чей среднедушевой доход не превышает полутора региональных прожиточных минимумов, с 1 июня могут подать заявление на новую семейную налоговую выплату, сообщила доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова Екатерина Голубцова.
Об этом Голубцова рассказала РИА Новости.
Она пояснила, что льгота положена гражданам России, которые постоянно проживают в стране, являются налоговыми резидентами и официально платили НДФЛ в 2025 году.
«Налогоплательщики с двумя и более несовершеннолетними детьми смогут впервые воспользоваться правом на получение семейной налоговой выплаты», — сказала эксперт.
Государство вернёт 7% из 13% уплаченного налога за прошлый год. При этом суммарный доход семьи в пересчёте на каждого её члена не должен превышать полуторакратный региональный прожиточный минимум.
Подать заявление необходимо не позднее 1 октября 2026 года. Сделать это можно лично в территориальном отделении Социального фонда, через МФЦ или портал Госуслуг.
