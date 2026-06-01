ВС России за неделю освободили десять населенных пунктов в зоне СВО

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Российские военные за неделю освободили десять населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.
Как подсчитало РИА Новости, с 25 по 31 мая под контроль Вооруженных сил России перешли четыре населенных пункта в Харьковской области, три в Днепропетровской области, два в Сумской области и один в Запорожской области.
За период с 18 по 24 мая российские военные освободили три населенных пункта — два в Харьковской области и один в Запорожской области.