В парламенте Сербии рассказали о перспективах сохранения безвиза с РФ

«Вопрос визового режима с РФ обсуждается в качестве выполнения этих глав и подглав требований Брюсселя, которые включают и введение виз для граждан России. Есть заявления, чтобы к концу 2026 сделать все это. Но, насколько я знаю, все это должно быть выполнено за полгода до вступления в ЕС», — подчеркнул Станоевич.
Однако такое решение приведет к общественному недовольству, поэтому власти Сербии на него не пойдут.
«Я считаю, что мы далеко от вступления [в ЕС] и от отмены визового режима, потому что властям в Сербии только этого еще не хватало для полной капитуляции, которая влечет за собой усугубление ситуации в Сербии и критическую потерю поддержки среди населения», — сказал сербский политик.
Ранее спикер парламента Сербии Ана Брнабич заявила, что отношения Москвы и Белграда нельзя назвать братскими.