В парламенте Сербии рассказали о перспективах сохранения безвиза с РФ

В Сербии обсуждается вопрос введения виз с Россией в качестве выполнения требований Брюсселя, заявил «Известиям» глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич.

«Вопрос визового режима с РФ обсуждается в качестве выполнения этих глав и подглав требований Брюсселя, которые включают и введение виз для граждан России. Есть заявления, чтобы к концу 2026 сделать все это. Но, насколько я знаю, все это должно быть выполнено за полгода до вступления в ЕС», — подчеркнул Станоевич.

Однако такое решение приведет к общественному недовольству, поэтому власти Сербии на него не пойдут.

«Я считаю, что мы далеко от вступления [в ЕС] и от отмены визового режима, потому что властям в Сербии только этого еще не хватало для полной капитуляции, которая влечет за собой усугубление ситуации в Сербии и критическую потерю поддержки среди населения», — сказал сербский политик.

Ранее спикер парламента Сербии Ана Брнабич заявила, что отношения Москвы и Белграда нельзя назвать братскими.

