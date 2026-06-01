Евросоюз несёт как минимум косвенную ответственность за действия киевского режима, граничащие с ядерным терроризмом, поскольку не предпринимает никаких ограничительных мер, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Об этом Мирошник рассказал «Известиям».
Дипломат обратил внимание на отсутствие реакции со стороны европейцев на продолжающиеся атаки.
«Мы не видим ни окрика, ни ограничений, ни даже заявлений об озабоченности со стороны европейцев и тех стран, которые выделяют колоссальные деньги на содержание киевского режима», — сказал Мирошник.
30 мая в результате атаки БПЛА ВСУ зафиксировано попадание в стену машинного зала энергоблока № 6 Запорожской АЭС.
В Минобороны России подчеркнули, что в результате удара фасад машинного зала Запорожской АЭС был повреждён в 10 м от реакторного отсека.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после удара украинского беспилотника по Запорожской атомной электростанции призвал прекратить атаки, чтобы предотвратить реальный риск ядерной аварии.