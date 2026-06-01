На выборах в Колумбии лидируют правый политик и сторонник президента

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 июня. /ТАСС/. Крайне правый политик и бизнесмен Абелардо де ла Эсприэлья и кандидат от правящей в Колумбии левой партии «Исторический пакт» Иван Сепеда лидируют на выборах главы государства. Об этом свидетельствуют данные после подсчета 6,19% голосов, которые опубликовал на своем сайте Национальный реестр актов гражданского состояния.
Согласно этим данным, за де ла Эсприэлью проголосовали 43,29%, за Сепеду — 43,25%.
Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать абсолютное большинство голосов избирателей — 50% плюс один голос. В противном случае 21 июня состоится второй тур.