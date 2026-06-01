Захарова: Киев встретил День защиты детей жертвоприношением ребенка

Киевский режим намеренно пропагандирует антиценности, встретив Международный день защиты детей очередным кровавым ударом по мирным жителям, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Об этом Захарова сказала РИА Новости, комментируя атаку беспилотника на Геническ.
Она подчеркнула, что подобные действия являются демонстрацией открытой террористической сущности киевского режима.
«Киевский режим намеренно пропагандирует антиценности: 9 мая ударить по ветеранам ВОВ (Великой Отечественной войны. — RT), снести памятники героям-освободителям и установить мемориалы нацистам, говорить о европейских ценностях и уничтожать мирное население, встречать всемирный день защиты детей очередным кровавым жертвоприношением ребенка», — сказала Захарова.
Она добавила, что такими действиями Киев отменяет цивилизационные ценностные ориентиры.
Ранее стало известно, что в результате БПЛА-атаки ВСУ на Геническ погиб ребёнок. Количество пострадавших увеличилось до 11.
Девять округов Херсонской области полностью обесточены из-за атаки украинских беспилотников.